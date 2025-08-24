زامير يحذر من "خطر كبير" باحتلال مدينة غزة ويطالب بقبول صفقة التبادل المطروحة





حماس: نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق



وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقتها على مقترح الوسطاء "يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق".



وأكدت الحركة في تصريح صحفي، موافقتها على صفقة جزئية، واستعداداها لصفقة شاملة "لكن نتنياهو يرفض كل الحلول"، مضيفة أن "اعترافات إسرائيلية وأمريكية تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار".



وأشارت إلى أن اعترافات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "تؤكد أن نتنياهو كان يماطل ويكذب، بوضعه شروطاً جديدة كلما اقتربنا من إنجاز الاتفاق".



وشددت (حماس) على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى، محملة نتنياهو المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة.



واعتبرت الحركة أن "أكثر من اثنين وعشرين شهرًا من العدوان أثبتت وَهْم الانتصار المطلق الذي يروج له مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش"، داعية إلى استمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف "الإبادة والتجويع" بحق الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 13) الإسرائيلية، الأحد، عن رئيس الأركان، إيال زامير، قوله إن ثمة خطرا كبيرا على حياة الأسرى إذا ما احتل الجيش مدينة غزة، وفقا للخطة التي دفع باتجاهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأضاف زامير -الذي كانت لديه تحفظات على خطة احتلال غزة قبل أن يقرها بعد سجالات مع نتنياهو- أن "هناك صفقة على الطاولة لتبادل الأسرى ووقف الحرب، وهي صفقة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف المعدلة، ويجب القبول بها وتنفيذها".وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هيأ الشروط لصفقة تبادل مع حركة (حماس)، والأمر الآن بيد نتنياهو.وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي أنه "بالإمكان احتلال مدينة غزة، لكن حماس تستطيع قتل الأسرى".والأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير صدّقا على خطط احتلال مدينة غزة بناء على القرار الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت).وفي الثامن آب/ أغسطس الجاري أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.وفي 11 آب/ أغسطس الجاري وفي إطار تنفيذ الخطة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتكرر الأمر بعد أيام قليلة في حي الصبرة جنوب المدينة، وفي جباليا البلد وجباليا النزلة بشمال القطاع.في غضون ذلك، قالت (القناة 12) الإسرائيلية، إنه يجري بحث إمكانية عقد محادثات التفاوض حول صفقة الأسرى في الإمارات، وعلى الطاولة أيضا دولة أوروبية.بدورها، ذكرت قناة (كان)، أنه من الممكن خلال الأسبوع، أو بعد (كابنيت) يوم الثلاثاء، أو حتى قبل انعقاده بقليل، سيأمر نتنياهو بإرسال وفد تفاوض.وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط كبيرة جدا من وزراء اليمين المتطرف، ليقول "لا" للصيغة الجزئية، بل لتبدأ العملية.وتابعت بالقول: "لكن، من الممكن أن نتنياهو لا يحتاج أصلا لهذه الضغوط، لأنه على أي حال معني ببدء العملية وإدارة المفاوضات بالتوازي.