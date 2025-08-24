لازاريني: إنكار إسرائيل للمجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية

رام الله - دنيا الوطندعا فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد إسرائيل إلى السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة إلى قطاع غزة "من دون قيود".وأفاد لازاريني في تدوينة بمنصة (إكس)، بأن "المجاعة آخر الكوارث التي تُصيب أهل غزة". ووصف الوضع في القطاع الفلسطيني المحاصر بأنه "جحيمٌ بكل أشكاله".وردا على نفي الاحتلال الإسرائيلي وجود مجاعة في غزة، قال المفوض الأممي إن الإنكار "أبشع تعبير عن نزع الإنسانية".وفي هذا الصدد، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف عن الترويج لرواية مُغايرة" للواقع المأساوي في قطاع غزة.كما طالب لازاريني، الاحتلال بـ"السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة (في غزة) دون قيود، والسماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من غزة".وشدد على ضرورة التحرك بسرعة لإيقاف المجاعة، قائلا "كل ساعة لها قيمتها".وأكد لازاريني، على أهمية فتح المعابر ووقف إطلاق النار بشكل "فوري" في القطاع.وأعلن مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن المجاعة تأكدت في محافظة غزة، وتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.وعلى الرغم من اعتماده على معطيات وحقائق، إلا أن إسرائيل سارعت إلى مهاجمة التقرير، زاعمة أنه استند إلى "شهادات هاتفية".وتواصل إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخله في المجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، إذ تسمح فقط بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوّعين.