اليمن.. عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء بنحو 40 صاروخاً

رام الله - دنيا الوطن
شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، بأكثر من 35 صاروخاً.

وقالت (القناة 14) الإٍسرائيلية إن سلاح الجو شرع في مهاجمة أهداف في اليمن، بينما أعلن مصدر عسكري لـ(القناة 12) الإسرائيلية أن الجيش بدأ سلسلة غارات ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات.

وقنلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم، حيث استُهدف موقعٌ عسكري بمجمع القصر إضافة إلى مخازن وقود ومحطتي كهرباء في العاصمة.

كما قالت (القناة 13) إن سلاح الجو استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء.

نتنياهو وكاتس وزامير يتابعون

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام يمينة أن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط بشارع الستين في العاصمة اليمنية.

وفي هذا السياق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "الهجمات على اليمن انتهت ولم تكن الاغتيالات ضمن أجندتنا"، مضيفا أن "الغارة على القصر الرئاسي رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة صوب أعيننا".

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير تابعوا الهجمات على اليمن من مقر "وزارة الدفاع".

وبحسب ما نقلته (القناة 15) الإسرائيلية عن مصدر، فإن أكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية شاركت بالهجوم وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة.

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن الغارات الإسرائيلية على صنعاء استهدفت منشآت مدنية، مشددا على أن "العدو يتعمد الإضرار بالمدنيين في اليمن مثل ما يفعل في غزة".

كما قال مساعد مدير التوجيه بالقوات التابعة لأنصار الله في تصريحات صحفية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية مكتظة، مضيفا أن مقر الرئاسة -الذي تم استهدافه- خال من الموظفين ولا يُستخدم.

وتابع أن "العدو يحاول بهذه الضربات تعويض خسائره نتيجة عملياتنا"، متوعدا "سنضاعف عملياتنا وسنصل إلى أهداف أكبر في عمق الكيان"، وقائلا إن "لدينا خيارات عسكرية أكبر مما تنفيذه ضد العدو".

رأس قابل للانشطار


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أول أمس الجمعة أن المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن، في حين علقت الملاحة في مطار بن غوريون (شرق تل أبيب) إثر رصد الصاروخ.

وتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن وقوع إصابات نتيجة التدافع إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق الصاروخ، قائلا إن شظايا الاعتراض الصاروخي سقطت على إحدى البلدات بإسرائيل.

وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فإن تحقيقا عسكريا أكد أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن أول أمس الجمعة حمل رأسا متفجرا قابلا للانشطار.

كما أعلن جيش الاحتلال قبل ساعات من ذلك اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها "نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023″.

