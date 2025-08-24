دولي

مدن أسترالية تنتفض ضد تجويع غزة في مظاهرات غير مسبوقة

رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدن أسترالية، الأحد، مظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، شارك فيها عشرات الآلاف للتنديد بحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصفت شبكة (إي بي سي نيوز) المحلية، المظاهرات بأنها "واحدة من أكبر المظاهرات الحاشدة في تاريخ البلاد"، مبينة أنها خرجت للتعبير عن الدعم لفلسطين.

وطالب المتظاهرون، أستراليا في الاحتجاجات الضخمة بحسب الشبكة الإخبارية، بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

بدورها، ذكرت شرطة مدينة بريزبان عاصمة ولاية كوينزلاند الأسترالية (شرق)، أن نحو 10 آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع في المدينة دعما لفلسطين.

ودعا المتظاهرون الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وقوية ضد إسرائيل، مؤكدين أن تل أبيب ترتكب مجازر وإبادة جماعية في غزة.

وفي تصريح صحفي خلال مشاركتها في مظاهرات بريزبان، قالت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي عن الحزب الأخضر في ولاية كوينزلاند، لاريسا ووترز، إن الأستراليين مصدومون من بيع بلادهم قطع أسلحة للحكومة الإسرائيلية.

وطالبت في هذا الإطار حكومة بلادها بوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل على خلفية الإبادة والتجويع التي ترتكبها تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي مدينة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز، انطلقت مسيرة داعمة لفلسطين من حديقة هايد بارك بمشاركة آلاف المتظاهرين وانتهت في حديقة بلمور.

كما شهدت العاصمة الأسترالية كانبرا مظاهرة داعمة لفلسطين شارك فيها نحو ألفي متظاهر، إضافة إلى مظاهرة مماثلة في مدينة هوبارت بولاية تازمانيا بمشاركة آلاف المحتجين.

وفي مدينة بيرث غربي البلاد، شارك نحو 25 ألف شخص في مظاهرة داعمة لفلسطين، مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل لإنهاء حصارها لغزة.

أما في مدينة أديلايد جنوبي البلاد، فقد تجمع آلاف الأشخاص أمام برلمان المدينة في مسيرة داعمة لفلسطين، هاتفين بـ"الحرية لفلسطين" وحاملين لافتات وأعلام فلسطين.

وفي مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا، خرج أكثر من 100 ألف شخص في مسيرة داعمة لفلسطين، بحسب منظمة (مجموعة العمل من أجل فلسطين) غير الحكومية، في حين أعلنت شرطة المدينة مشاركة 10 آلاف شخص في المظاهرة.

وقالت المتظاهرة "غُل دمرجي" للأناضول، إن إسرائيل ترتكب مجازر وفظائع غير مسبوقة في غزة، مشيرة أن مشاركتها في مظاهرة ملبورن تأتي سعيا منها لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

من جانبها قالت المتظاهرة "سِبل قوتش" إن الضمير الإنساني لا يتحمل مشاهد الفظائع والجوع القادمة من غزة، جراء سياسة التجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

مدن أسترالية تنتفض ضد تجويع غزة في مظاهرات غير مسبوقة

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة