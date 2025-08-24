عربي

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

وزير الدفاع المصري، عبد المجيد صقر
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر، على أهمية الجاهزية للقتال في ظل "المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة".

جاء ذلك خلال لقائه مع مقاتلين بالمنطقة الغربية العسكرية، وفق بيان للجيش المصري، الأحد.

وقال البيان، إن صقر "التقى بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، بحضور رئيس الأركان أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة".

وأوضح أن اللقاء "يأتي استمراراً للقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، للتواصل مع المقاتلين والاطمئنان على جاهزيتهم القتالية".

ونقل البيان عن صقر قوله، إن "الحفاظ على الاستعداد القتالي العالي لمواجهة كافة التحديات هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن، في ظل الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة".

وأشار وزير الدفاع المصري إلى "ضرورة الارتقاء بمستوى الوعى والفهم الصحيح للمقاتلين، ارتباطاً بما يدور حولهم من أحداث".

وتشهد المنطقة تطورات متسارعة، أبرزها اعتزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة، وسط رفض مصري عربي دولي واسع.

ويأتي اعتزام إسرائيل احتلالها غزة، ضمن حرب إبادة جماعية تشنها على الفلسطينيين بالقطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على تسعة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

