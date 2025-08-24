شؤون فلسطينية

بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم خلال العدوان المستمر على القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا اليوم، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.

وتؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير أن منظومة السجون، لم تترك، بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين "أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور أكثر من 21 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه".

أسماء الأسرى المفرج عنهم:

1. أحمد رمضان أوتيدة (38 عامًا) – غزة/الزيتون – معتقل منذ 34 يومًا.

2. لؤي عبدالسلام البريم (19 عامًا) – خانيونس/عبسان – معتقل منذ 60 يومًا.

3. ياسين أبو طعيمة (20 عامًا) – خانيونس/عبسان – معتقل منذ 60 يومًا.

4. خالد حسين (28 عامًا) – رفح/تل السلطان – معتقل منذ 74 يومًا.

5. محمد أبو عليا (40 عامًا) – خانيونس/بني سهيلا – معتقل منذ 35 يومًا.

6. عمرو اللهواني (18 عامًا) – رفح/تل السلطان – معتقل منذ 84 يومًا.

7. مهند الشندغلي (16 عامًا) – جباليا/النزلة – معتقل منذ 40 يومًا.

8. نجيب زايد (51 عامًا) – جباليا/البلد – معتقل منذ 90 يومًا.

9. بلال لبد (26 عامًا) – جباليا/المعسكر – معتقل منذ 50 يومًا.

10. تامر عاشور (25 عامًا) – خانيونس/البلد – معتقل منذ 60 يومًا.

11. رمزي خضر (44 عامًا) – جباليا/البلد – معتقل منذ 60 يومًا.

12. مصعب أبو حمد (20 عامًا) – رفح/حي السلام – معتقل منذ 60 يومًا.

13. عمرو دهليس (18 عامًا) – رفح/حي الجنينة – معتقل منذ 75 يومًا.

