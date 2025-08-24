بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 13 أسيراً من قطاع غزة



رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم خلال العدوان المستمر على القطاع.وأفادت مصادر محلية بأن الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا اليوم، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.وتؤكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير أن منظومة السجون، لم تترك، بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين "أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً، ومع مرور أكثر من 21 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه".1. أحمد رمضان أوتيدة (38 عامًا) – غزة/الزيتون – معتقل منذ 34 يومًا.