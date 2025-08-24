عاجل

  • إعلام إسرائيلي: أكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية شاركت بالهجوم على اليمن وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة

  • عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد الفرح: العدو يتعمد الإضرار بالمدنيين في اليمن مثل ما يفعل في غزة

  • إعلام إسرائيلي عن مصدر عسكري: الغارة على القصر الرئاسي رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة صوب أعيننا

  • إعلام إسرائيلي عن مصدر عسكري: الهجمات على ليمن انتهت ولم تكن الاغتيالات ضمن أجندتنا

دولي

المرشد الإيراني: لن نخضع لمطالب أميركا

المرشد الإيراني: لن نخضع لمطالب أميركا
المرشد الإيراني علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إن طهران ستقف بحزم في وجه واشنطن ومطالبها التي تسعى إلى "إخضاعها".

واعتبر خامئني أن "من يهدد بلاده لإجراء مفاوضات مباشرة مع أميركا لا يرى إلا المظاهر في رأيه"، مضيفا أن "القضية مستعصية على الحل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

ودعا الجميع للحذر، قائلا: "مخطط العدو بعد هزيمته في حرب الـ12 يوماً هو خلق التعدد في الأصوات وكسر وحدة الصف"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأردف قائلا: "إن عدونا اليوم، العدو الذي يقف في مواجهتنا، أي النظام الصهيوني، هو أبغض نظام في العالم، أبغض حكومة في العالم. الشعوب تمقت هذا الكيان الصهيوني وتنفر منه، وحتى الحكومات تدينه". ورأى أن "الجريمة التي يرتكبها اليوم قادة الكيان الإسرائيلي لا سابقة لها في التاريخ".

"الظروف لم تنضج"

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أوضح قبل أيام، أن الظروف لم تنضج من أجل العودة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.

يشار إلى أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي بوساطة عُمان كانت انتهت هذا العام دون نتائج، قبل بدء الهجوم الإسرائيلي، والضربات التي نفذتها القوات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/ يونيو الماضي.

فيما أجرى ممثلو دول "الترويكا الأوروبية" أيضا (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً، مفاوضات مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة لإبرام اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.

أخبار ذات صلة

المرشد الإيراني: لن نخضع لمطالب أميركا

المرشد الإيراني: لن نخضع لمطالب أميركا

مقاطعة مهرجان موسيقي بريطاني بعد منع فرقة أيرلندية رفعت العلم الفلسطيني

مقاطعة مهرجان موسيقي بريطاني بعد منع فرقة أيرلندية رفعت العلم الفلسطيني

شيكاغو: تواصل التظاهرات الأسبوعية المطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل

شيكاغو: تواصل التظاهرات الأسبوعية المطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل

أمينة أردوغان تبعث رسالة إلى زوجة ترامب بشأن أطفال غزة.. ماذا جاء فيها؟

أمينة أردوغان تبعث رسالة إلى زوجة ترامب بشأن أطفال غزة.. ماذا جاء فيها؟

استقالات متلاحقة في الحكومة الهولندية بعد فشل فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

استقالات متلاحقة في الحكومة الهولندية بعد فشل فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

غانتس يدعو نتنياهو ولبيد وليبرمان إلى حكومة وحدة لإعادة الأسرى من غزة

غانتس يدعو نتنياهو ولبيد وليبرمان إلى حكومة وحدة لإعادة الأسرى من غزة

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

الرئاسة الفلسطينية: بحرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير

الرئاسة الفلسطينية: بحرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

كاتس: الجيش يعمل بقوة لدحر حماس وإطلاق &quot;الرهائن&quot; وفق شروطنا

كاتس: الجيش يعمل بقوة لدحر حماس وإطلاق "الرهائن" وفق شروطنا

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف اختطاف شعبنا في القطاع

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف اختطاف شعبنا في القطاع

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

بلدية خان يونس تحذر النازحين من ارتفاع المد البحري خلال يومي الإثنين والثلاثاء

بلدية خان يونس تحذر النازحين من ارتفاع المد البحري خلال يومي الإثنين والثلاثاء

عائلات أسرى الاحتلال تصعّد احتجاجاتها ضد الحكومة وتطالب بوقف الحرب

عائلات أسرى الاحتلال تصعّد احتجاجاتها ضد الحكومة وتطالب بوقف الحرب

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل &quot;المتغيرات بالمنطقة&quot;

وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية جاهزية الجيش في ظل "المتغيرات بالمنطقة"

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة