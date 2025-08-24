المرشد الإيراني: لن نخضع لمطالب أميركا





وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أوضح قبل أيام، أن الظروف لم تنضج من أجل العودة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.



يشار إلى أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي بوساطة عُمان كانت انتهت هذا العام دون نتائج، قبل بدء الهجوم الإسرائيلي، والضربات التي نفذتها القوات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/ يونيو الماضي.



فيما أجرى ممثلو دول "الترويكا الأوروبية" أيضا (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً، مفاوضات مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة لإبرام اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.



رام الله - دنيا الوطنقال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إن طهران ستقف بحزم في وجه واشنطن ومطالبها التي تسعى إلى "إخضاعها".واعتبر خامئني أن "من يهدد بلاده لإجراء مفاوضات مباشرة مع أميركا لا يرى إلا المظاهر في رأيه"، مضيفا أن "القضية مستعصية على الحل"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.ودعا الجميع للحذر، قائلا: "مخطط العدو بعد هزيمته في حرب الـ12 يوماً هو خلق التعدد في الأصوات وكسر وحدة الصف"، في إشارة إلى إسرائيل.وأردف قائلا: "إن عدونا اليوم، العدو الذي يقف في مواجهتنا، أي النظام الصهيوني، هو أبغض نظام في العالم، أبغض حكومة في العالم. الشعوب تمقت هذا الكيان الصهيوني وتنفر منه، وحتى الحكومات تدينه". ورأى أن "الجريمة التي يرتكبها اليوم قادة الكيان الإسرائيلي لا سابقة لها في التاريخ"."الظروف لم تنضج"