  • مجمع ناصر الطبي: خمسة شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير ونطالب العالم بالتحرك

نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
حذر نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية،  من سياسة الاحتلال الساعية لعدم وقف عدوانه قبل فرض ترتيبات تتيح له مواصلة حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير القسري على أبناء شعبنا، ومواصلة الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

وأضاف، أن دولة الاحتلال تتحدى جميع دعوات المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة وقف الحرب، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها ما جرى في قرية المغير من تدمير وتخريب لممتلكات المواطنين، وافلات لإرهاب المستوطنين، كما يجري في مدن جنين وطولكرم ومخيماتها وغيرها من المدن الفلسطينية.

وتابع في بيان له: "نطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها أمام هذه السياسة الإسرائيلية المدمرة والتي ستؤدي إلى حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها"، معربا عن استغراب الجانب الفلسطيني حيال هذا الصمت الأميركي غير المبرر وغير المسؤول.

وطالب أبو ردينة العالم أجمع، بالتعامل بجدية أمام استهتار الاحتلال واستخفافه بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفضه للإدانات الدولية الواسعة، خاصة موقف الأمم المتحدة الهام والشجاع، إلى جانب تصريحات هامة كثيرة من زعماء دول العالم، والذي يؤكد أنه حان الوقت للتحرك واجبار إسرائيل على التراجع عن سياساتها العدوانية قبل فوات الأوان لإنهاء الحرب ووقف حرب الإبادة والتجويع.

