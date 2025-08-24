ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 62 ألفاً و686

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 62,686، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157,951، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 64 شهيدا، و278 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,842 شهيدا، و45,910 مصابين.وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 19 شهيدا، والإصابات 123، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,095، والإصابات إلى 15,431.وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 من ضمنهم 115 طفلًا.