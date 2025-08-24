عاجل

  • مجمع ناصر الطبي: خمسة شهداء من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال ينسحب من قرية المغير بالضفة مخلفاً دماراً واسعاً

جيش الاحتلال ينسحب من قرية المغير بالضفة مخلفاً دماراً واسعاً
شارع أيالون الاستيطاني يعزل أراضي قرية المُغِّير عن الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، من قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بعد حصار استمر ثلاثة أيام خلّف دمارًا واسعًا.

وعقب انسحاب القوات، خرج الأهالي لتفقد آثار الدمار، بخاصة اقتلاع مئات الأشجار من سهول القرية. وبدأ عدد من السكان بإعادة زراعة أشجار زيتون اقتلعتها جرافات الاحتلال شرفي القرية.

ورغم الانسحاب من داخل المغير، واصلت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية تمركزها في محيط القرية، حيث تعمل على شق شارع استيطاني جديد.

وخلال أيام الاقتحام، نفذت القوات عمليات تجريف للأراضي الزراعية واقتلعت مئات الأشجار المثمرة، بعضها يعود عمره إلى مئات السنين، كما داهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها.

كما شهدت القرية حملة اعتقالات واسعة طاولت العشرات من السكان، بينهم رئيس المجلس القروي، أمين أبو عليا، الذي اعتُقل مساء السبت، في مشهد وصفه الأهالي بأنه "انتقامي".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اعتقل الجيش أبو عليا بعد أن طالبه بتسليم نفسه عند مدخل القرية عقب اقتحام منزله.

وفي مقطع مصور نشره عبر صفحة المجلس القروي على (فيسبوك)، قال أبو عليا إن القوات داهمت منزله ولم تجده فاعتقلت ابنه، وأبلغته بضرورة تسليم نفسه.

وأضاف أبو عليا: "مضطر أن أسلّم نفسي، خلال اقتحام المنزل اعتقلوا الولد وأكدوا ضرورة أن أسلّم نفسي، وربطوا حصار القرية بتسليمي نفسي".

وتابع مخاطبًا الأهالي: "أضحي بحريتي لأجلكم، رسالتي لأهلي وإخواني أنني قدمت ما أستطيع خدمة للبلد دون تمييز".

والجمعة، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا عسكريًا بإزالة الأشجار في مساحة تصل إلى 297 دونماً من أراضي القرية "تحت ذرائع أمنية، خدمة لمشروع الاحتلال والمستوطنين".

وفي موازاة الحرب على قطاع غزة، قَتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أخبار ذات صلة

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

(حماس): نتنياهو يرفض كل الحلول للتوصل إلى اتفاق

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير ونطالب العالم بالتحرك

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير ونطالب العالم بالتحرك

الرئاسة الفلسطينية: بحرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير

الرئاسة الفلسطينية: بحرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 62 ألفاً و686

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 62 ألفاً و686

جيش الاحتلال ينسحب من قرية المغير بالضفة مخلفاً دماراً واسعاً

جيش الاحتلال ينسحب من قرية المغير بالضفة مخلفاً دماراً واسعاً

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

غزة.. ثماني وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

غزة.. ثماني وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 14 مواطناً وحقق مع العشرات في المغير

الرئاسة الفلسطينية: بحرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير

الرئاسة الفلسطينية: بحرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

كاتس: الجيش يعمل بقوة لدحر حماس وإطلاق &quot;الرهائن&quot; وفق شروطنا

كاتس: الجيش يعمل بقوة لدحر حماس وإطلاق "الرهائن" وفق شروطنا

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف اختطاف شعبنا في القطاع

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف اختطاف شعبنا في القطاع

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

عائلات أسرى الاحتلال تصعّد احتجاجاتها ضد الحكومة وتطالب بوقف الحرب

عائلات أسرى الاحتلال تصعّد احتجاجاتها ضد الحكومة وتطالب بوقف الحرب

ليلة دامية.. شهداء وجرحى في سلسلة مجازر للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

ليلة دامية.. شهداء وجرحى في سلسلة مجازر للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل