مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقص في الصفحات (من صفحة 444 من سورة يس إلى صفحة 543 في سورة المجادلة).وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة منصور- غزة في فلسطين، الصادر بتصريح رقم 71 بتاريخ 9-8-2004 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.وناشد المفتي المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ، بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.