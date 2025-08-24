شؤون فلسطينية

غزة.. ثماني وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

غزة.. ثماني وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية
توضيحية من غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنتوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وفاة قمانية مواطنين بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة في تصريح مقتضب، بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 289 شهيدا، من بينهم 115 طفلا.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/ مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

أخبار ذات صلة

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

غزة.. ثماني وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

غزة.. ثماني وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

كاتس: الجيش يعمل بقوة لدحر حماس وإطلاق &quot;الرهائن&quot; وفق شروطنا

كاتس: الجيش يعمل بقوة لدحر حماس وإطلاق "الرهائن" وفق شروطنا

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف اختطاف شعبنا في القطاع

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية ملزمة لوقف اختطاف شعبنا في القطاع

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

بلدية خان يونس تحذر النازحين من ارتفاع المد البحري خلال يومي الإثنين والثلاثاء

بلدية خان يونس تحذر النازحين من ارتفاع المد البحري خلال يومي الإثنين والثلاثاء

عائلات أسرى الاحتلال تصعّد احتجاجاتها ضد الحكومة وتطالب بوقف الحرب

عائلات أسرى الاحتلال تصعّد احتجاجاتها ضد الحكومة وتطالب بوقف الحرب

مشادة كلامية بين سموتريتش ورئيس الأركان خلال اجتماعٍ حول غزة

مشادة كلامية بين سموتريتش ورئيس الأركان خلال اجتماعٍ حول غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

مفتي القدس يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

ليلة دامية.. شهداء وجرحى في سلسلة مجازر للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

ليلة دامية.. شهداء وجرحى في سلسلة مجازر للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

(كان): إحباط كبير في مصر وقطر من تعامل إسرائيل مع المقترح الأخير

(كان): إحباط كبير في مصر وقطر من تعامل إسرائيل مع المقترح الأخير

نتنياهو يطّلع على &quot;سيناريوهات مفزعة&quot; بشأن مصير الأسرى عند بدء عملية احتلال غزة

نتنياهو يطّلع على "سيناريوهات مفزعة" بشأن مصير الأسرى عند بدء عملية احتلال غزة

مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في خانيونس

مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في خانيونس

استشهاد الصحفي خالد المدهون برصاص الاحتلال شمال غزة

استشهاد الصحفي خالد المدهون برصاص الاحتلال شمال غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة توضح بشأن إعادة ترميم وتشغيل المستشفى الأوروبي بخانيونس

"الصحة" بغزة توضح بشأن إعادة ترميم وتشغيل المستشفى الأوروبي بخانيونس

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل