كاتس: الجيش يعمل بقوة لدحر حماس وإطلاق "الرهائن" وفق شروطنا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يعمل بكل قوة لدحر حركة حماس وإطلاق سراح جميع "الرهائن" وإنهاء الحرب وفقا لشروط إسرائيل.وفي سياق متصل، أعرب كاتس عن قلقه الشديد حيال التسريبات الإعلامية التي تناولت الخلافات بين رئيس الأركان وسموتريتش في اجتماعات (كابينت)، واصفا هذه التسريبات بأنها تهدد الأمن الإسرائيلي بسبب كشف تفاصيل من (كابينيت) المغلق".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) سيعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة خطط احتلال قطاع غزة، إلى جانب بحث صفقة تبادل الأسرى.ويأتي الاجتماع في سياق تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع والمباحثات الداخلية بشأن استراتيجيات التحرك العسكري.