غرفة العمليات الحكومية تُطالب بتحرك دولي فاعل لوقف المجاعة في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحكومة، وغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، أن ما ورد في تقرير لجنة مراجعة المجاعة (FRC) التابعة للأمم المتحدة بشأن دخول محافظة غزة رسميا مرحلة المجاعة الكاملة – المرحلة الخامسة وفق تصنيف (IPC) – يعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.ويأتي هذا البيان تأكيدا لما أعلنه رئيس الوزراء محمد مصطفى بتاريخ 7/5/2025، حين أعلن في مؤتمر صحفي بمشاركة كافة الشركاء من المنظمات الأممية والدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، أن قطاع غزة دخل فعليا في مرحلة المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، ومنع إدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.إن ما يواجهه شعبنا اليوم، وخصوصًا الأطفال وكبار السن، هو نتيجة مباشرة لسياسة ممنهجة اتبعتها قوات الاحتلال على مدار أكثر من 600 يومًا من الحصار الخانق، حيث تم استخدام التجويع كسلاح حرب لإبادة المدنيين، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، عبر إغلاق المعابر وتشديد القيود على المياه والصرف الصحي، فضلا عن عسكرة المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أدوات ضغط وموت جماعي.وحذرت الحكومة، وغرفة العمليات الحكومية من الانتشار السريع للجوع القاتل وسوء التغذية في كافة محافظات القطاع، وتدعوان المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحرّك عاجل لوقف سياسة التجويع والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، والضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر وضمان ممرات إنسانية آمنة لإدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والإغاثة.وطالبت الحكومة، مجلس الأمن الدولي، والنقابات، والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني حول العالم، بممارسة أقصى درجات الضغط على حكوماتهم لوقف دعم الاحتلال وفرض إجراءات عقابية حقيقية عليه.وأكدت الحكومة بيانها على ضرورة وحدة الموقف والتحركات الجماعية من أجل إنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة، ورفع الصوت عاليًا لوقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا الصامد.