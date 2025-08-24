شيكاغو: تواصل التظاهرات الأسبوعية المطالبة بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنتجددت في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، المسيرات والوقفات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وخرج المتظاهرون للتأكيد على مطلبهم الأسبوعي بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل، وإنهاء "الإبادة المستمرة" بحق الفلسطينيين في غزة.وشدد المتظاهرون على أن استمرار الوقفات الأسبوعية يعكس رفضهم لما يجري في غزة، وإصرارهم على إبقاء القضية حاضرة في الشارع الأميركي.وأكدوا أن هذه الاحتجاجات المتواصلة رسالة واضحة بأنهم لن يصمتوا أمام المجازر وسياسات التجويع، وأن حراكهم الشعبي سيستمر حتى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات العسكرية والمالية الأميركية، لاسرائيل.