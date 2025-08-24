عائلات أسرى الاحتلال تصعّد احتجاجاتها ضد الحكومة وتطالب بوقف الحرب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن عددًا من عائلات أسرى الاحتلال في غزة أمام منازل وزراء في الحكومة، احتجاجاً على ما وصفوه بالعرقلة المستمرة لصفقات تبادل الأسرى. وقالت العائلات إنهم يطالبون الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب من أجل إنهاء الحرب وإعادة "الرهائن".وأعلنت العائلات عن بداية أسبوع من التصعيد الاحتجاجي، يتضمن فعاليات استعداداً ليوم التضامن المقرر الثلاثاء المقبل.وأوضحت أن تحركاتها تأتي خشية وجود عرقلة ممنهجة لصفقة تبادل معروضة على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وحذرت العائلات من أن مساعي التضحية بأبنائهم على "مذبح حرب أبدية" تعني إضاعة الطريق إلى الأبد، مطالبة بإعادة ترميم المجلس الوزاري المصغر في ظل المساعي لاحتلال مدينة غزة وتوسيع القتال.وأكدت العائلات أنها لن تغفر استمرار عرقلة صفقات التبادل، مشددة على مطلبها بوقف الحرب وإعادة "الرهائن"، متهمة صناع القرار في الحكومة الحالية بأنهم يقودون البلاد إلى "الهاوية".