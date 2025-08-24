أمينة أردوغان تبعث رسالة إلى زوجة ترامب بشأن أطفال غزة.. ماذا جاء فيها؟

رام الله - دنيا الوطندعت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان نظيرتها الأميركية ميلانيا ترامب، الأحد، إلى توجيه رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن الأطفال الفلسطينيين في غزة، كما فعلت مع الأطفال الأوكرانيين.وسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضيفه "رسالة سلام" لأوكرانيا كتبتها زوجته عند استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأسبوع الماضيوفي رسالة وجهتها إلى ميلانيا ترامب ونشرتها الرئاسة التركية، دعت أمينة أردوغان إلى إظهار نفس "الحساسية" تجاه سكان غزة الذي يعيشون الحرب، وفي ظل حصار شدده الجيش الإسرائيلي، أسفر عن مجاعة أعلنت رسميا الجمعة.وكتبت زوجة الرئيس التركي: "أنا واثقة من أن الحساسية التي أظهرتموها تجاه 648 طفلا أوكرانيا قضوا في الحرب يمكن أن تمتد إلى غزة حيث قضى 62 ألف مدني، من بينهم 18 ألف طفل، خلال أقل من عامين".واقترحت عليها أن "توجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تدعوه فيها إلى إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة. إن نداءكم من أجل غزة سيعكس مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".وتابعت سيدة تركيا الأولى: "كأم وامرأة وإنسان، أشاطركم بصدق المشاعر التي عبرتم عنها في رسالتكم، وآمل أن تمنحوا الأمل نفسه لأطفال غزة الذين يتوقون أيضا إلى السلام والسكينة".وأعلنت الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة الجمعة، وهو ما وصفه نتنياهو بأنه "كذب صريح".