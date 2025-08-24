مشادة كلامية بين سموتريتش ورئيس الأركان خلال اجتماعٍ حول غزة



من جانبه، أعرب وزير الجيش، يسرائيل كاتس، عن قلقه الشديد حيال التسريبات الإعلامية التي تناولت الخلافات بين رئيس الأركان وسموتريتش في اجتماعات (كابينت)، واصفا هذه التسريبات بأنها تهدد الأمن الإسرائيلي بسبب كشف تفاصيل من جلسات (كابينيت) المغلق.



وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) سيعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة خطط احتلال قطاع غزة، إلى جانب بحث صفقة تبادل الأسرى.



ويأتي الاجتماع في سياق تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع والمباحثات الداخلية بشأن استراتيجيات الرد والتحرك العسكري.













رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 12) الإسرائيلية وقوع مشادة كلامية بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير، خلال اجتماع عقد الخميس الماضي لمناقشة عملية احتلال قطاع غزة.