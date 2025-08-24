شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: تجدد الخلافات بين الجيش والقيادة السياسية بشأن الهجوم على مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الأحد، بتجدد الخلافات بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية بشان خطة الهجوم على غزة التي بدأ تطبيقها بشكل تدريجي منذ فترة على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن "الجيش غير مستعد لاستنزاف قواته المنهكة، رغم الضغوط التي يمارسها المستوى السياسي".

وأشارت المصادر إلى أن الجيش يرفض تكرار المواقف المتطرفة التي أثارت الجدل في بداية الحرب.

من جانبها، أفادت صحيفة (هآرتس) عن مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن الأخير حذر الحكومة من أن تدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها، كما جرى في بيت حانون، يحتاج إلى أكثر من عام.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي عرضها الجنرال زامير على الحكومة تسمح بوقف القتال فور التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وأضافت المصادر أن الجيش يدعم استنفاد المفاوضات لإعادة أكبر عدد من "المخطوفين" قبل بدء الهجوم على مدينة غزة.

وأكدت أن هناك مخاوف لدى الجيش من تعريض "المخطوفين" للخطر مع بدء الهجوم، وسط خلافات قائمة مع القيادة السياسية بشأن ذلك.

وفي السياق، نقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش يجهل العدد الحقيقي لقوات حماس الموجودة في مدينة غزة.

وأضاف المسؤول أن شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

