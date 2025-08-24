(كابينيت) الاحتلال يجتمع الثلاثاء لمناقشة خطط احتلال غزة وصفقة التبادل





ويأتي الاجتماع في سياق تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع والمباحثات الداخلية بشأن استراتيجيات الرد والتحرك العسكري.





وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش غير مستعد لاستنزاف قواته المنهكة، رغم الضغوط التي يمارسها المستوى السياسي.



وأشارت المصادر إلى أن الجيش يرفض تكرار المواقف المتطرفة التي أثارت الجدل في بداية الحرب.



من جانبها، أفادت صحيفة (هآرتس) عن مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن الأخير حذر الحكومة من أن تدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها، كما جرى في بيت حانون، يحتاج إلى أكثر من عام.



وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي عرضها الجنرال زامير على الحكومة تسمح بوقف القتال فور التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.



وأضافت المصادر أن الجيش يدعم استنفاد المفاوضات لإعادة أكبر عدد من "المخطوفين" قبل بدء الهجوم على مدينة غزة.



وأكدت أن هناك مخاوف لدى الجيش من تعريض "المخطوفين" للخطر مع بدء الهجوم، وسط خلافات قائمة مع القيادة السياسية بشأن ذلك.



وفي السياق، نقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش يجهل العدد الحقيقي لقوات حماس الموجودة في مدينة غزة.



وأضاف المسؤول أن شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) سيعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة خطط احتلال قطاع غزة، إلى جانب بحث صفقة تبادل الأسرى.