ليلة دامية.. شهداء وجرحى في سلسلة مجازر للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر طبية إن 41 فلسطينياً استشهدوا منذ فجر الأحد في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 12 من طالبي المساعدات، بنيران جيش الاحتلال.وشهدت مدينة غزة ومحيطها تصعيداً واسعاً، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية، بما في ذلك محيط مسجد النعمان في شارع أبو وردة بجباليا.وفي خانيونس، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على المدينة ومحيط مدينة حمد السكنية شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى تدمير منازل ومبانٍ سكنية في عدة أحياء.كما طالت الهجمات الإسرائيلية أحياء أخرى في القطاع، بينها حي الصبرة ومربع أبو شريعة وحي الزيتون، حيث تعرضت مبانٍ سكنية للتدمير الكامل.وفي السياق نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نيران مكثفة من آليات عسكرية في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، ضمن حملة شاملة تستهدف البنية التحتية والمناطق السكنية.