(كان): إحباط كبير في مصر وقطر من تعامل إسرائيل مع المقترح الأخير

رام الله - دنيا الوطنأكدت قناة (كان) الإسرائيلية، وجود إحباط كبير في مصر وقطر من كون إسرائيل لا تنقل ردا إيجابيا على الاقتراح الذي وافقت عليه حركة (حماس)، وفي الوقت نفسه تتقدم مع الخطة العسكرية لاحتلال مدينة غزة.وذكرت القناة: "في مصر هناك أيضا إحباط من الإدارة الأميركية، ذلك لأن الانطباع في القاهرة هو أن الإدارة لا تمارس ضغطا على إسرائيل للموافقة على الاقتراح".وتابعت: الشعور في القاهرة هو أن "الإدارة الأميركية أصبحت في جيب نتنياهو"، وبالتالي فإن جميع محاولات مصر وقطر لحث الأميركيين لممارسة الضغط على إسرائيل لا تنجح.وواصلت القناة الإسرائيلية: انضمت إلى هذه المحاولات اليوم زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان التي وجهت رسالة إلى زوجة رئيس الولايات المتحدة ميلانيا ترامب. وناشدتها أن تدعو نتنياهو إلى وقف "الكارثة الإنسانية في غزة".في سياق متصل، قالت (القناة 13) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو صادق خلال الساعات الأخيرة على خروج وفد إسرائيلي إلى محادثات تفاوض.وأوضحت أنه "لا يوجد بعد موعد للخروج، ولا يوجد بعد موقع محدد للمفاوضات، على ما يبدو لن يكون لا في القاهرة، ولا في قطر".وأكدت القناة أن هناك رغبة، سواء أمريكية أو إسرائيلية، بتحديد مكان آخر..وجددت قناة (كان) التأكيد على أن "إسرائيل تريد إدارة مفاوضات من جديد، من البداية على صفقة شاملة وليس على صفقة جزئية".في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو دعا (كابينت) الأمني والسياسي الموسع للاجتماع مساء الثلاثاء.