استقالات متلاحقة في الحكومة الهولندية بعد فشل فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
استقال جميع أعضاء الحكومة الهولندية من حزب (العقد الاجتماعي الجديد) من حكومة تصريف الأعمال، بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت قناة (إن أو إس) التلفزيونية، السبت، أنه تضامنا مع موقف الوزير المستقيل كاسبار فيلدكامب، سيستقيل جميع الوزراء ووزراء الدولة بالوكالة التابعين للحزب المذكور من مناصبهم، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء بالإنابة، ووزيرا الداخلية والتعليم بالإنابة، ووزير الصحة بالإنابة، بالإضافة إلى أربعة وزراء آخرين.

وجاء هذا القرار بسبب عدم وجود إجماع في الحكومة بشأن قضية فرض عقوبات إضافية ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة.

وكان فيلدكامب قد ذكر في وقت سابق، أن الحكومة لا تؤيد اتخاذ "إجراءات إضافية ذات أهمية" ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء".

وفي رده على تلك الاستقالات انتقد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ​​تلك الاستقالات وقال إن حزب "العقد الاجتماعي الجديد" يطلق على نفسه أنه "حزب الحكم الرشيد، وبينما كانت المحادثات لا تزال جارية، ينسحبون، تاركين وراءهم الفوضى".

لم يتطرق الحزب، في بيانه، إلى محتوى مناقشات مجلس الوزراء حول الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل.

كما انتقد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية تلك الاستقالات وقال "نحن مندهشون للغاية من انسحابهم من الحكومة بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان مجلس الوزراء يُجري مناقشات لاتخاذ إجراءات فعالة ضد حكومة نتنياهو، إن الانسحاب في خضم تلك المناقشات، وإضعاف حكومة تصريف الأعمال أكثر، هو تصرف غير مسؤول".

وانهارت الحكومة الهولندية في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين تُشكل حكومة ائتلافية بعد انتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو أمر قد يستغرق شهورا.

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل