نتنياهو يطّلع على "سيناريوهات مفزعة" بشأن مصير الأسرى عند بدء عملية احتلال غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية نقلاً عن مصادر لم تسمها، مساء السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اطّلع على "سيناريوهات مفزعة" بشأن مصير الأسرى عند بدء عملية احتلال مدينة غزة.وأوضحت القناة أن نقاشا عُقد يوم الخميس الماضي، مع القيادة الأمنية العليا ومع وزير الجيش، وبحضور نتنياهو، وعرضت بشكل مفصل وواضح التداعيات الصعبة التي قد تكون على الأسرى الأحياء الموجودين داخل القطاع بسبب العملية في غزة.وأشارت إلى أنه "عُرضت عدة سيناريوهات. أحدها يتحدث عن أن حماس، قد تقتل أسيرا وتُلقي باللوم على إسرائيل".وتابعت: "خيار ثانٍ طُرح هناك أمام رئيس الحكومة، وهو أنه في العملية الحالية، ضمن التشكيل الذي أُقِر، قد تصيب إسرائيل بنفسها عن طريق الخطأ الأسرى.".وأردفت: "والثالث الذي عُرض، هو التخوف من أن تقوم منظمة حماس بقتل أسرى بنفسها، خشية من اقتراب قوات الجيش الإسرائيلي".ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، قوله إن جميع خطط الجيش تأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات الصعبة المختلفة، والخطط التي أُقِرّت تحاول منع تحقق هذه السيناريوهات.