مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة ناسفة تابعة للجيش في حادث عملياتي بخانيونس، جنوب قطاع غزة، اليوم السبت.يأتي ذلك عقب تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الضابط فيما أسمته "حدثا أمنيا صعبا" في خانيونس.وبحسب ما ذكرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أفاد المتحدث باسم الجيش بالسماح بنشر اسم العسكري القتيل من الجيش الإسرائيلي، وأنه تم إبلاغ عائلته، ويتعلق الأمر بالملازم أوري غيرليك (20 عاما) قائد فصيل في كتيبة شمشون (92)، بلواء كفير، في معركة جنوب قطاع غزة.ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية في غزة أقر جيش الاحتلال بمقتل 898 عسكريا وإصابة 6196، وفق معطياته المعلنة على موقعه الإلكتروني، في حين أن المقاومة تقول إن أرقام خسائر جيش الاحتلال أعلى من ذلك بكثير.ومع رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية والمادية حفاظا على الروح المعنوية للجنود.وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا و157 ألفا و673 مصابا فلسطينيا -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متعمدة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.