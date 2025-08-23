دولي

غانتس يدعو نتنياهو ولبيد وليبرمان إلى حكومة وحدة لإعادة الأسرى من غزة

بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
دعا بيني غانتس، رئيس حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي إلى حكومة وحدة من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة وبشأن قانون التجنيد من ثم الذهاب إلى انتخابات بعد نصف عام، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت.

وتوجه غانتس خلال حديثه في المؤتمر الصحفي إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة يائير لبيد، ورئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، أفيغدور ليبرمان، من أجل تشكيل هذه الحكومة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "في أنفاق حماس يوجد 50 مختطفا ومختطفة يعانون من الجوع والتعذيب، وواجب الدولة قبل كل شيء هو إنقاذ الأرواح. كل مختطف معرض للموت وهم في خطر حقيقي ووقتهم ينفد بينما جنود الاحتياط والجيش النظامي ينهارون تحت العبء".

وأضاف غانتس: "يدعي البعض أنني أنقذت نتنياهو حين دخلت الحكومة، لكن الحقيقة أنني فعلت ذلك بسبب الظروف القاسية التي فرضت علينا قرارا سياسيا صعبا"، مشيرا إلى أنه يقف اليوم أمام "مفترق حاسم"، إذ توجد إمكانية للتقدم نحو صفقة من أجلها إعادة جميع المختطفين".

وخاطب نتنياهو ولبيد وليبرمان قائلا: "حان الوقت لتشكيل حكومة فداء الأسرى وجيش مجند بالكامل لفترة زمنية محدودة، خلال نصف عام ننجز هاتين المهمتين (إعادة الأسرى وقانون تجنيد الحريديين)، ثم نذهب إلى انتخابات".

وأشار غانتس إلى أن "المبادئ واضحة تبدأ ولاية الحكومة بصفقة تعيد المختطفين إلى بيوتهم، وفي غضون أسابيع نضع خطة للتجنيد تشمل الحريديين وتخفيف العبء عن الجنود، ثم نحدد موعدا متفقا عليه للانتخابات في ربيع 2026، ونقر قانون حل الكنيست".

وقال "هذه الحكومة سيئة ويجب أن ترحل، ونتنياهو يجب أن يرحل عبر الانتخابات. هذه المبادرة ليست لأجل الحكومة بل بسببها لأنها فاشلة في تحقيق النصر أو إعادة المختطفين، ولأنها تفرق الشعب".

وخاطب غانتس رؤساء المعارضة قائلا: "هنالك فرق بين تقديم شبكة أمان من الخارج وبين الدخول للمشاركة والتأثير من الداخل، وإبعاد المتطرفين عن مركز القرار. إذا لم يوافق نتنياهو سنعرف أننا فعلنا كل ما نستطيع وبأننا استخدمنا القوة التي منحنا إياها الشعب، ولم نكتف بالجلوس والصراخ من المدرجات".

وختم بالقول: "ليس لدينا وقت. المختطفون لا يملكون وقتا وهم يتضورون جوعا والعائلات تنهار والجنود يسحقون تحت الضغط. لدينا شعب رائع متكاتف وغالبية في الكنيست تؤيد هذا المسار. حكومة فداء المختطفين الداعمة للجنود والمحدودة زمنيا هي مطلب الساعة".

ورد حزب ليبرمان (يسرائيل بيتينو) على مبادرة غانتس، بالقول إن "إعادة جميع المختطفين ليست قضية يمين ولا يسار، بل قضية إنسانية وأخلاقية"، ودعا إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين "الآن ومن دون أي شروط".

وأضاف أن "الحكومة الوحيدة التي سنكون شركاء فيها هي حكومة صهيونية جامعة، ولن نكون جزءا في أي تضليل".

فيما قال وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير: "رأينا الفرق بين كابنيت مع غانتس وكابنيت من دونه، في إيران ولبنان وسوريا ورفح. ناخبو اليمين اختاروا سياسة يمينية لا سياسة غانتس ولا حكومة وسط ولا صفقات استسلام لحماس، نعم للنصر المطلق".

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

لدعم &quot;صفقة غزة&quot;.. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

لدعم "صفقة غزة".. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل