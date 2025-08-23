شؤون فلسطينية

استشهاد الصحفي خالد المدهون برصاص الاحتلال شمال غزة

استشهاد الصحفي خالد المدهون برصاص الاحتلال شمال غزة
الصحفي خالد المدهون
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مساء اليوم السبت، الصحفي خالد المدهون، مصور (تلفزيون فلسطين) في قطاع غزة، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن المدهون استشهد خلال تأديته واجبه المهني في تغطية الأحداث شمال القطاع، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من قوات الاحتلال، في إطار العدوان المتواصل على المواطنين في غزة.

في السياق، أعلن المكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 240 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي خالد المدهون اليوم.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يطّلع على &quot;سيناريوهات مفزعة&quot; بشأن مصير الأسرى عند بدء عملية احتلال غزة

نتنياهو يطّلع على "سيناريوهات مفزعة" بشأن مصير الأسرى عند بدء عملية احتلال غزة

مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في خانيونس

مقتل ضابط إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في خانيونس

استشهاد الصحفي خالد المدهون برصاص الاحتلال شمال غزة

استشهاد الصحفي خالد المدهون برصاص الاحتلال شمال غزة

&quot;الصحة&quot; بغزة توضح بشأن إعادة ترميم وتشغيل المستشفى الأوروبي بخانيونس

"الصحة" بغزة توضح بشأن إعادة ترميم وتشغيل المستشفى الأوروبي بخانيونس

&quot;الصحة العالمية&quot;: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي

"الصحة العالمية": أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.622 شهيدا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.622 شهيدا

&quot;الصحة&quot; بغزة: ثمانية وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: ثمانية وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

تصريحات ترامب بشأن عدد أسرى الاحتلال الأحياء في غزة يثير جدلاً في إسرائيل

تصريحات ترامب بشأن عدد أسرى الاحتلال الأحياء في غزة يثير جدلاً في إسرائيل

فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لإنهاء مجاعة غزة

فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لإنهاء مجاعة غزة

الإغاثة الطبية بغزة: نسبة الإشغال بالمستشفيات 300% يومياً

الإغاثة الطبية بغزة: نسبة الإشغال بالمستشفيات 300% يومياً

(القناة 12) الإسرائيلية: خلافات بين المستوى السياسي والجيش حول العملية العسكرية بغزة

(القناة 12) الإسرائيلية: خلافات بين المستوى السياسي والجيش حول العملية العسكرية بغزة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

منظمات دولية: إسرائيل تستخدم المساعدات وسيلة لتهجير وتجويع سكان غزة

منظمات دولية: إسرائيل تستخدم المساعدات وسيلة لتهجير وتجويع سكان غزة

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل