استشهاد الصحفي خالد المدهون برصاص الاحتلال شمال غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد مساء اليوم السبت، الصحفي خالد المدهون، مصور (تلفزيون فلسطين) في قطاع غزة، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال القطاع.وأفادت مصادر محلية بأن المدهون استشهد خلال تأديته واجبه المهني في تغطية الأحداث شمال القطاع، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من قوات الاحتلال، في إطار العدوان المتواصل على المواطنين في غزة.في السياق، أعلن المكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 240 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي خالد المدهون اليوم.