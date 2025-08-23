"الصحة" بغزة توضح بشأن إعادة ترميم وتشغيل المستشفى الأوروبي بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، مساء اليوم السبت، بياناً توضيحياً بشأن إعادة ترميم وتشغيل المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب القطاع، بعد تعرضه لدمار كبير جراء عدوان واقتحام الاحتلال.وقالت الوزارة في بيانها، إنه "لا يخفى على أحد مدى الضرر الذي لحق بالنظام الصحي إثر عملية التدمير الممنهج الذي قامت به قوات الاحتلال للمرافق الصحية واستهداف الكوادر الصحية وكافة مقدرات النظام الصحي".وأضافت: "في المقابل تعمل وزارة الصحة على إعادة ترميم وتشغيل كافة المرافق الصحية التي يمكن إعادة تشغيلها ولو جزئيا في محاولة لتقديم ما يمكن تقديمه للمرضى والجرحى الذين حرموا من حقهم في الصحة وحقهم في العلاج".وأشارت إلى أن التقييم الأولي لمستشفى غزة الأوروبي أظهر دمارا كبيرا في البنية التحتية وأنظمة العمل وعلى وجه التحديد شبكة الصرف الصحي الداخلية والخارجية، وكذلك شبكة المياه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمباني والتجهيزات فضلا عن شبكة الكهرباء والأكسجين.وأكدت "الصحة" أنها وضعت خطة في حال توفرت الإمكانيات والموارد المختلفة لتشغيل أولي عاجل وهو ما سيستغرق مدة شهرين في حال توفرت الموارد المختلفة، وبتكلفة تقدر بـ 1.3 مليون دولار، وتشغيل كامل سوف يستغرق 6 أشهر وبتكلفة إضافية مقدارها 3 مليون دولار.وأوضحت أن حاجات السكان تحتم إعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي وكل المستشفيات المتضررة، وهذا يأتي في سياق الحاجة الملحة، لذلك حيث تعج المستشفيات بالمرضى والمصابين وكثير منهم يتوفون بسبب نقص الخدمات الصحية وتكدس الحالات في ظروف غير إنسانية.وأكدت الوزارة على أهمية حماية المؤسسات الصحية وخاصة في محافظة غزة، وأن الوزارة لن تقوم بإخلاء أي مستشفى هناك.