تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

رام الله - دنيا الوطنبثت (القناة 13) الإسرائيلية تحقيقا صحفيا كشف بشهادات مسؤولين أميركيين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وشركاء سابقين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حكومته أن نتنياهو أحبط خمس مرات على الأقل إمكانية التوصل لصفقة لاعتباراته الشخصية أو الحزبية على حساب مصالح إسرائيل.وأعلن ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ واشنطن بأنه سيواصل الحرب على غزة لعقود، وأن الإدارة الأميركية كانت مدركة لتعنته بشأن وقف إطلاق النار.وفي مقابلة مع (القناة 13) الإسرائيلية، أمس الجمعة، أوضح ميلر أن وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن، حذر إسرائيل في وقت مبكر من أن إطلاقها الحرب "بدون خطة واضحة لمستقبل غزة، فإنها تخاطر بمواجهة تمرد لا نهاية له".وأشار ميلر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على تحذيرات بلينكن قائلا "أنتم محقون.. سنواصل هذه الحرب لعقود قادمة. لقد كان الأمر كذلك حتى الآن، وسيبقى كذلك مستقبلا".وأكد ميلر أيضا صحة التقارير التي تفيد بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد عرقلوا ما لا يقل عن خمس مرات اتفاقيات لتبادل الأسرى في غزة.كما أوضح أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إسرائيل تعرقل جهود وقف إطلاق النار، لكنها لم تعترض على ذلك، مضيفا "لم يكن لدينا تفويض واسع.. أحيانا لم يكن لدينا أي تفويض على الإطلاق".وتابع قائلا إن الإدارة الأميركية ـ في عهد الرئيس السابق جو بايدن– ناقشت في بعض الأحيان الإعلان على الملأ عن أن نتنياهو يتصرف بشكل متعنت ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكنها قررت في النهاية أن ذلك لن يجدي نفعا.وأردف: "أردنا أن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية بصرامة خلف الأبواب المغلقة، لكننا في النهاية لم نقم بأي خطوة، رأينا أنها ستصعّب التوصل إلى اتفاق".