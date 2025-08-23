دولي

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً
المتحدث السابق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر
رام الله - دنيا الوطن
بثت (القناة 13) الإسرائيلية تحقيقا صحفيا كشف بشهادات مسؤولين أميركيين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وشركاء سابقين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حكومته أن نتنياهو أحبط خمس مرات على الأقل إمكانية التوصل لصفقة لاعتباراته الشخصية أو الحزبية على حساب مصالح إسرائيل.

وأعلن ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ واشنطن بأنه سيواصل الحرب على غزة لعقود، وأن الإدارة الأميركية كانت مدركة لتعنته بشأن وقف إطلاق النار.

وفي مقابلة مع (القناة 13) الإسرائيلية، أمس الجمعة، أوضح ميلر أن وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن، حذر إسرائيل في وقت مبكر من أن إطلاقها الحرب "بدون خطة واضحة لمستقبل غزة، فإنها تخاطر بمواجهة تمرد لا نهاية له".

وأشار ميلر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على تحذيرات بلينكن قائلا "أنتم محقون.. سنواصل هذه الحرب لعقود قادمة. لقد كان الأمر كذلك حتى الآن، وسيبقى كذلك مستقبلا".

عرقلة اتفاقيات تبادل الأسرى

وأكد ميلر أيضا صحة التقارير التي تفيد بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد عرقلوا ما لا يقل عن خمس مرات اتفاقيات لتبادل الأسرى في غزة.

كما أوضح أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن إسرائيل تعرقل جهود وقف إطلاق النار، لكنها لم تعترض على ذلك، مضيفا "لم يكن لدينا تفويض واسع.. أحيانا لم يكن لدينا أي تفويض على الإطلاق".

وتابع قائلا إن الإدارة الأميركية ـ في عهد الرئيس السابق جو بايدن– ناقشت في بعض الأحيان الإعلان على الملأ عن أن نتنياهو يتصرف بشكل متعنت ويجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لكنها قررت في النهاية أن ذلك لن يجدي نفعا.

وأردف: "أردنا أن نتحدث مع الحكومة الإسرائيلية بصرامة خلف الأبواب المغلقة، لكننا في النهاية لم نقم بأي خطوة، رأينا أنها ستصعّب التوصل إلى اتفاق".

أخبار ذات صلة

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

تحقيق يكشف: إدارة بايدن كانت تدرك تعنت نتنياهو لكنها لم تفعل شيئاً

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

لدعم &quot;صفقة غزة&quot;.. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

لدعم "صفقة غزة".. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

مسؤول أمني إسرائيلي: (حماس) لا يزال لديها نحو 20 ألف مقاتل

مسؤول أمني إسرائيلي: (حماس) لا يزال لديها نحو 20 ألف مقاتل

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل