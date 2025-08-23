دولي

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي
مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية، جيفري كروز
رام الله - دنيا الوطن
أقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية جيفري كروز، ليكون أحدث مسؤول عسكري أو استخباراتي رفيع يخسر منصبه في إطار حملة أوسع تطال الصفوف العليا لوكالات الأمن القومي، وفق ما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأميريكية عن شخصين مطّلعين على الأمر.

وأضاف المصدران -اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما- أن الإقالة جاءت عقب تقرير للوكالة حول الضربات العسكرية الأميركية على مواقع نووية إيرانية، أثار استياء إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأوضحا أن التبرير الرسمي للإقالة جاء تحت عبارة "فقدان الثقة"، وهي الصيغة ذاتها التي استخدمها هيغسيث لتبرير إبعاد قيادات عسكرية عليا خلال الأشهر الماضية.

وجاءت الإقالة عقب تقييم أولي صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية -الذراع الرئيسية لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في مجال الاستخبارات- بشأن الضربات العسكرية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران في حزيران/ يونيو الماضي.

وأثار التقرير رد فعل غاضبا من إدارة ترامب بعد أن كشفت عنه كل من شبكة (سي إن إن) وصحيفة (نيويورك تايمز)، حيث أشار إلى أن القدرات النووية الإيرانية تراجعت لبضعة أشهر فقط، وذلك على خلاف تصريحات هيغسيث وترامب اللذين أكدا أن القدرات "دُمرت بالكامل".

وكانت إدارة ترامب أقالت في وقت سابق عددا من أرفع الضباط العسكريين، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز "سي كيو" براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتّي، وقائدة خفر السواحل ليندا فاغان، والجنرال جيمس سلايف نائب رئيس أركان القوات الجوية.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية الجنرال ديفيد ألوين أنه سيتنحى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد أن طُلب منه الأسبوع الماضي التقاعد وأُجبر على ترك منصبه.

بالتوازي، شنت إدارة ترامب حملة إقالات في صفوف قيادات وكالات الاستخبارات، التي يُفترض أن تكون مناصبها غير سياسية.

ففي نيسان/ أبريل الماضي، أقيل الجنرال تيموثي هوغ من رئاسة وكالة الأمن القومي وقيادة العمليات السيبرانية العسكرية، ونائبته ويندي نوبل بعد دعوات من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر لإقالتهما.

كما أقصت إدارة الاستخبارات الوطنية برئاسة تولسي غابارد كلا من رئيس المجلس الوطني للاستخبارات مايكل كولينز ونائبه. وجاء القرار بعدما أعدّ المجلس -وهو مركز تحليلي مرموق- تقييما ناقض مبررات ترامب لتفعيل "قانون الأعداء الأجانب" وترحيل متهمين بانتماء إلى عصابات فنزويلية من دون محاكمة.

أخبار ذات صلة

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

لدعم &quot;صفقة غزة&quot;.. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

لدعم "صفقة غزة".. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

سفير أميركا بإسرائيل: لن نملي قرارات على تل أبيب لقبول اتفاق بغزة

سفير أميركا بإسرائيل: لن نملي قرارات على تل أبيب لقبول اتفاق بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع

شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل