دولي

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل
فيلدكامب: لم أعد أمتلك الثقة الكافية في قدرتي على العمل وزيرا للخارجية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من حكومة تصريف الأعمال بسبب موقفها الرافض لفرض إجراءات جديدة ضد إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.

وقال فيلدكامب، في تصريحات له، إن الحكومة لا تؤيد اتخاذ "إجراءات إضافية ذات أهمية" ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء".

وكان الوزير صرّح الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام في تموز/ يوليو الماضي، أن "الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش غير مرغوب فيهما في البلاد".

كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك الخميس وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".

وقال فيلدكامب، إن "الإجراءات التي اقترحتها نوقشت جديا، لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء"، وهو ما حدا به لاتخاذ قرار الاستقالة لأنه لم يعد يمتلك الثقة الكافية في قدرته على العمل وزيرا للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".

وانهارت الحكومة الهولندية في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين تُشكل حكومة ائتلافية بعد انتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو أمر قد يستغرق شهورا.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة، بعد أن حذر خبراؤها من أن 500 ألف شخص يعيشون في حالة "جوع كارثي"، محملة إسرائيل المسؤولية عن ذلك، في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ 2023.

أخبار ذات صلة

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

بعد تقييمه لضرب إيران.. إقالة مدير الاستخبارات الدفاعية الأميركي

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

مادورو يندد بنشر واشنطن سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

إقالة 15 ضابطاً بسلاح الجو الإسرائيلي طالبوا بإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

نائبة أميركية: إسرائيل تسيطر على جميع أعضاء الكونغرس تقريباً

لدعم &quot;صفقة غزة&quot;.. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

لدعم "صفقة غزة".. غانتس يدرس العودة إلى حكومة نتنياهو

بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

بريطانيا: إلغاء إسرائيل تأشيرات دبلوماسيي أستراليا بفلسطين يقوض الحوار

سفير أميركا بإسرائيل: لن نملي قرارات على تل أبيب لقبول اتفاق بغزة

سفير أميركا بإسرائيل: لن نملي قرارات على تل أبيب لقبول اتفاق بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع

شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع

منوعات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب "إسرائيل"

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة "ملكة جمال الكون"

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عربي

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل