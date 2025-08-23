استقالة وزير هولندي بسبب رفض الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من حكومة تصريف الأعمال بسبب موقفها الرافض لفرض إجراءات جديدة ضد إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.وقال فيلدكامب، في تصريحات له، إن الحكومة لا تؤيد اتخاذ "إجراءات إضافية ذات أهمية" ضد إسرائيل بسبب حربها على غزة وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء".وكان الوزير صرّح الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام في تموز/ يوليو الماضي، أن "الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش غير مرغوب فيهما في البلاد".كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك الخميس وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".وقال فيلدكامب، إن "الإجراءات التي اقترحتها نوقشت جديا، لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء"، وهو ما حدا به لاتخاذ قرار الاستقالة لأنه لم يعد يمتلك الثقة الكافية في قدرته على العمل وزيرا للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".وانهارت الحكومة الهولندية في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين تُشكل حكومة ائتلافية بعد انتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو أمر قد يستغرق شهورا.والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة، بعد أن حذر خبراؤها من أن 500 ألف شخص يعيشون في حالة "جوع كارثي"، محملة إسرائيل المسؤولية عن ذلك، في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ 2023.