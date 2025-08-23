شؤون فلسطينية

"الصحة العالمية": أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي

رام الله - دنيا الوطن
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 15 ألفا و600 شخص في غزة، بينهم ثلاثة آلاف و800 طفل، بحاجة إلى إجلاء طبي لتلقي رعاية خاصة.

جاء ذلك في منشور له على منصة شركة (إكس)، اليوم السبت، حيث تطرق إلى الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية متواصلة.

وأضاف غيبريسوس: "لا يزال أكثر من 15 ألفا و600 مريض، بينهم ثلاثة آلاف و800 طفل، بحاجة إلى رعاية خاصة".

ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية المنقذة للحياة، مجددا جدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.

شؤون فلسطينية

منوعات

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل