"الصحة العالمية": أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي

رام الله - دنيا الوطنأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 15 ألفا و600 شخص في غزة، بينهم ثلاثة آلاف و800 طفل، بحاجة إلى إجلاء طبي لتلقي رعاية خاصة.جاء ذلك في منشور له على منصة شركة (إكس)، اليوم السبت، حيث تطرق إلى الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع إسرائيلية متواصلة.وأضاف غيبريسوس: "لا يزال أكثر من 15 ألفا و600 مريض، بينهم ثلاثة آلاف و800 طفل، بحاجة إلى رعاية خاصة".ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية المنقذة للحياة، مجددا جدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة.