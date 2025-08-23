عربي

الوضع الإنساني يتفاقم في السودان.. 46 وفاة بسوء التغذية خلال شهرين

توضيحية من السودان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة أطباء السودان، السبت، بوفاة 46 شخصا جراء سوء التغذية خلال الشهرين الماضيين في ولاية جنوب كردفان، معظمهم من النساء والأطفال، وسط تفاقم الوضع الإنساني بفعل الحصار والقتال.

وأوضحت الشبكة الطبية المستقلة في بيانها أن نحو 19 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة ماسة إلى تغذية إضافية، محذرة من كارثة إنسانية إذا لم يتم التدخل العاجل.

وأكدت الشبكة أن استخدام الغذاء كسلاح حرب يمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب بموجب القوانين الدولية، مشيرة إلى أن الأوضاع في مدينتي كادوقلي والدلنج تزداد تدهورًا.

وأدانت بشدة ما وصفته بـ"حصار المدنيين وتجويعهم" من قبل قوات الدعم السريع، مطالبة بفتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بدخول الغذاء والدواء دون قيود.

كما دعت الشبكة السلطات المحلية والإقليمية والدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئات الإنسانية كافة إلى التدخل الفوري لإنقاذ حياة النساء الحوامل والمرضعات والأطفال قبل فوات الأوان.

وفي الآونة الأخيرة، تشهد ولايات كردفان الثلاث "شمال وغرب وجنوب" اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".

ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة "قوات الدعم السريع" تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد "قوات الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.

