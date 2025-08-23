(فتح) تعلق على بيان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بشأن المجاعة في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن بيان الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة الذي أعلن بشكل رسمي دخول قطاع غزة في حالة المجاعة، يعتبر "شهادة دولية دامغة على حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها شعبنا جراء العدوان المستمر، والحصار الخانق، وسياسة التجويع الممنهجة".وأضاف دولة في بيان له، اليوم السبت، أن (فتح) تشيد بالموقف الأخلاقي والإنساني الصادر عن الأمم المتحدة ووكالاتها، والذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية، ويؤكد أن ما يحدث في غزة ليس قدراً طبيعياً بل جريمة من صنع الاحتلال.وأكد أن الحركة ترى أن أهمية البيان تكمن في كونه لا يكتفي بالتوصيف، بل يجب أن يتبعه خطوات عملية عاجلة، تبدأ بوقف العدوان فوراً، ورفع القيود المفروضة على إدخال الغذاء والدواء والمياه والوقود، ووضع آلية دولية ملزمة تضمن التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة بلا استثناء أو إعاقة.وأكدت (فتح) أن "استمرار سياسة التجويع يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات عملية توقف المجزرة البطيئة التي يتعرض لها مليونان ونصف من أبناء شعبنا في القطاع".وأضاف البيان: "إذ تثمن حركة فتح مواقف الدول والقوى التي أعلنت رفضها للتجويع والعدوان، فإنها تدعو إلى ترجمة هذه المواقف لإجراءات ضاغطة على الاحتلال تلزم بوقف حرب الإبادة وفتح الممرات الإنسانية، بما ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".