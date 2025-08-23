عربي

مصر.. غرق ستة طلاب وإصابة 21 خلال رحلة بحرية بالإسكندرية

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، وفاة ستة طلاب وإصابة 24 آخرين في حادث غرق بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع (فيسبوك): "يتابع خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن كثب، الإجراءات الطبية والإسعافية المتخذة لتقديم الرعاية العاجلة لمصابي حادث غرق عدد من الطلاب، الذي وقع صباح السبت، بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية".

‎وأعربت الوزارة عن عميق حزنها لـ "فقدان ستة أرواح في هذا الحادث المؤسف، مع تقديم خالص التعازي لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الوزارة، أن هيئة الإسعاف المصرية، وقطاع الرعاية العاجلة والطوارئ قد استجابا فورا للبلاغ الوارد، حيث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث، لضمان نقل المصابين بسرعة وكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود ساهمت في إسعاف ثلاثة مصابين بموقع البلاغ، ونقل 13 مصابا إلى مستشفى العجمي التخصصي، وثمانية آخرين إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقون حاليا العلاج اللازم وفقا لبروتوكولات التعامل مع حالات الإسفكسيا الناتجة عن الغرق، تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأكد وزير الصحة خالد عبد الغفار، التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستية لدعم المصابين وعائلاتهم، مع استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الصحية للمصابين ومازالت فرق الإنقاذ تتعامل مع الحادث وجاري المتابعة .

‎ودعت وزارة الصحة الجمهور إلى الالتزام بإرشادات السلامة على الشواطئ، خاصة خلال الرحلات الجماعية، لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة.

