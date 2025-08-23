عاجل

  • خمسة منازل قصفها الاحتلال في منطقة عسقولة جنوب شرق مدينة غزة تعود لعائلات بصل وعاقل والبنات وجنينة ومرتجى

  • طيران الاحتلال يشن غارة على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.622 شهيدا

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,622، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 157,673، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا، و308 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,778 شهيدا، و45,632 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 16 شهيدا، والإصابات 111، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,076، والإصابات إلى 15,308.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 حالات وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 281 من ضمنهم 114 طفلًا.

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 62.622 شهيدا

&quot;الصحة&quot; بغزة: ثمانية وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

إذاعة جيش الاحتلال: سيتم تشغيل المستشفى الأوروبي بخان يونس قريباً لخدمة نازحي غزة

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

تصريحات ترامب بشأن عدد أسرى الاحتلال الأحياء في غزة يثير جدلاً في إسرائيل

فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لإنهاء مجاعة غزة

الإغاثة الطبية بغزة: نسبة الإشغال بالمستشفيات 300% يومياً

(القناة 12) الإسرائيلية: خلافات بين المستوى السياسي والجيش حول العملية العسكرية بغزة

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع

ترجيحات بموقع جديد للمحادثات.. إسرائيل تستعد لإرسال فريقها المفاوض في الأيام القريبة

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي

الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي

السيسي وبن سلمان يؤكدان رفضهما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

السيسي وبن سلمان يؤكدان رفضهما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين