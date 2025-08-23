عاجل

  • مدير مجمع الشفاء الطبي: نخشى أن يقدم الاحتلال على تدمير مستشفيات مدينة غزة على رؤوس المرضى والجرحى

  • "الصحة" بغزة: مئات الوفيات كان بالإمكان تفاديها وحياة آلاف السكان على المحك

  • "الصحة" بغزة: الإبادة الجماعية بالقطاع تشمل هندسة التجويع والقتل الجماعي وإبادة الأجيال وتدمير قطاع الصحة

شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: ثمانية وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

جانب من معاناة الأطفال في ظل المجاعة على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وفاة ثمانية مواطنين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 281 شهيدا، من بينهم 114 طفلا.

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار/ مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

