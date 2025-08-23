إذاعة جيش الاحتلال: سيتم تشغيل المستشفى الأوروبي بخان يونس قريباً لخدمة نازحي غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أنه سيتم تشغيل المستشفى الأوروبي في خانيونس خلال وقت قصير، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للعملية العسكرية المتوقعة في مدينة غزة.وأوضحت الإذاعة أن فرقاً محلية وأخرى تابعة لمنظمات دولية تعمل حالياً على تجهيز المستشفى الأوروبي بخانيونس، ليكون قادراً على تقديم الخدمات الطبية للنازحين من مدينة غزة.وأكدت أن المستشفى الأوروبي سيُعتمد بديلاً عن مستشفيات مدينة غزة التي سيجري إخلاؤها مع بدء العملية العسكرية المرتقبة، لتوفير الرعاية الصحية للمتضررين.وبيّنت إذاعة جيش الاحتلال أن الوصول إلى المستشفى سيكون عبر طرق يجري العمل على فتحها حالياً من منطقة المواصي وصولاً إلى شرق خانيونس.