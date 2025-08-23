اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

رام الله - دنيا الوطنتسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب سواحل اليمن في وفاة ثلاثة أشخاص في شبوة وحضرموت فضلا عن شل حركة الطرق في عدن.وتتعرض سواحل اليمن الجنوبية الغربية والشرقية منذ أيام لمنخفض جوي وأمطار غزيرة ومتواصلة لا سيما في مدينة عدن.وتسببت الأمطار في غمر شوارع رئيسية وفرعية داخل المدينة، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب المياه وتضرر الأحياء السكنية، جراء السيول، في ظل ضعف البنية التحتية وشبكات تصريف مياه الأمطار.بالتوازي مع أمطار عدن، خلفت الأمطار والسيول خسائر بشرية في عدد من المحافظات الأخرى؛ إذ توفي شخصان، الجمعة، غرقا في منطقة أم عثيم بمديرية عُسيلان بمحافظة شبوة، بعد أن جرفتهما السيول.كما شهدت مديرية بيحان، الأربعاء الماضي، وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى البرك المائية بمنطقة الجدفرة.وفي محافظة حضرموت، توفي شاب إثر غرقه في بركة عميقة خلفتها سيول الأمطار بمنطقة السويري في مديرية تريم، فيما هطلت أمطار غزيرة على مناطق أخرى في المحافظة.وحذرت مراكز الأرصاد من استمرار تأثير المنخفض خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على السواحل الجنوبية والشرقية لليمن، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة بالاقتراب من مجاري السيول والسدود.