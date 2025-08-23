عاجل

  • مدفعية الاحتلال المتمركزة في المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة تطلق قذائفها شرقي المدينة

  • غارة جوية إسرائيلية محيط أبراج حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة

عربي

"الخارجية السورية" تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته مصادر صحفية بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 سبتمبر المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع (تلفزيون سوريا)، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين "منفي".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة (إندبندنت عربية) عن "مصادر سورية رفيعة المستوى" أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر المقبل.

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وفدا إسرائيليا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أميركية.

وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشارت "سانا" إلى أن المحادثات تأتي في إطار "الجهود الدبلوماسية الأميركية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها"

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

&quot;الخارجية السورية&quot; تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي

السيسي وبن سلمان يؤكدان رفضهما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

مصر: نهج غطرسة القوة الإسرائيلي سيؤثر على أمن المنطقة لسنوات طويلة

مكتب نتنياهو يعلن استعادة إسرائيلي احتجز في لبنان لعام كامل

شهيد في قصف للاحتلال على جنوب لبنان

إعلام الاحتلال: إسرائيل تطلب من واشنطن إنهاء عمل &quot;اليونيفيل&quot; في لبنان

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

المجلس الوطني: اعتداءات الاحتلال على المغير والقرى سياسة تطهير عرقي ممنهجة

الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحامه مدينة جنين

الاحتلال يواصل حصاره وعدوانه على قرية المغير لليوم الثالث على التوالي

ترجيحات بموقع جديد للمحادثات.. إسرائيل تستعد لإرسال فريقها المفاوض في الأيام القريبة

هدم أبراج ونسف مبانٍ وتدمير أنفاق.. تفاصيل جديدة حول خطة احتلال غزة

مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية ويجب على إسرائيل السماح بوصول المساعدات

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

وزير مصري يتدخل لحل أزمة نجوى فؤاد

كاظم الساهر يتوشح بالكوفية الفلسطينية خلال حفله في عمان (فيديو)

مهرجان قرطاج في تونس يلغي حفلاً ثانياً بسبب &quot;إسرائيل&quot;

نادين أيوب أول فلسطينية في تاريخ مسابقة &quot;ملكة جمال الكون&quot;

وفاة زياد الرحباني: رحيل رمز الموسيقى والمسرح اللبناني عن عمر 69 عامًا

منع راغب علامة من الغناء في مصر

شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم &quot;عين الحلوة&quot;

تطورات في قضية طلاق أحمد السقا ومها الصغير: مطاردة وضرب وبلاغ رسمي

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

اليمن: وفاة ثلاثة أشخاص جراء سيول في محافظتي حضرموت وشبوة

الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي

السيسي وبن سلمان يؤكدان رفضهما أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

مصر: نهج غطرسة القوة الإسرائيلي سيؤثر على أمن المنطقة لسنوات طويلة

