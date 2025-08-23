فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لإنهاء مجاعة غزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بياناً عقب إعلان الأمم المتحدة وصول مدينة غزة إلى مستوى المجاعة، معتبرة أن هذا الإعلان جاء متأخراً بعد أشهر من الحصار والتجويع الممنهج الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من مليوني إنسان، وسط صمت دولي وعربي وصفته بـ"المهين".وأكدت الفصائل، في بيانها، السبت، أن الإعلان الأممي يأتي في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، ضمن ما وصفته بـ"حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال منذ نحو عامين ضد الشعب الفلسطيني.وشدد البيان على أن هذا الإعلان الرسمي يستوجب تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، للتعامل مع حالة المجاعة وفق البروتوكولات الدولية.وطالبت الفصائل بالتدخل الإنساني العاجل وفتح الممرات الآمنة لإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة دون أي قيد أو شرط، باعتبار ذلك واجباً إنسانياً وأخلاقياً لا يقبل التأجيل.كما دعت الفصائل الدول العربية والإسلامية إلى تجاوز بيانات الشجب والاستنكار، والانتقال إلى خطوات عملية حقيقية تكسر الحصار المفروض على القطاع وتنقذ ما تبقى من سكانه الذين يواجهون الموت جوعاً.وأوضحت أن جرائم الحرب المستمرة بحق المدنيين في غزة تفرض على الأمة العربية والإسلامية تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية التي يعيشها.وفي السياق ذاته، ناشدت الفصائل الشعوب العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم إلى النفير العام نصرةً للمحاصرين في غزة، عبر الوسائل الشعبية والضغط السياسي على الحكومات للتحرك بشكل جدي.وختم البيان بالتأكيد على أن معركة غزة ليست معركة الفلسطينيين وحدهم، بل هي معركة الإنسانية جمعاء في مواجهة ما وصفته بـ"الخطر الصهيوني الداهم" الذي يتجاوز فلسطين ليهدد استقرار وأمن المنطقة بأكملها.