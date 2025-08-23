شؤون فلسطينية

الإغاثة الطبية بغزة: نسبة الإشغال بالمستشفيات 300% يومياً

الإغاثة الطبية بغزة: نسبة الإشغال بالمستشفيات 300% يومياً
قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، بسام زقوت، إن نسبة الإشغال في مستشفيات القطاع تصل يومياً إلى 300%، في ظل التدفق المستمر للإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وأوضح زقوت في تصريح صحفي، أن غرف العمليات وعدد الجراحين المتوفرين أقل بكثير من حجم الإصابات التي تصل إلى المستشفيات يومياً، ما يضاعف من صعوبة التعامل مع الحالات الحرجة.

وأضاف أن جزءاً من الإصابات يحتاج إلى علاج يتطلب موارد وإمكانات طبية غير متوفرة حالياً في غزة، نتيجة الحصار والقيود المفروضة على دخول المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن هذا الواقع يفاقم الأزمة الصحية ويعرض حياة آلاف المرضى والمصابين لمخاطر متزايدة، في وقت تعمل فيه الطواقم الطبية تحت ضغط يفوق قدراتها.

وختم زقوت بالتعبير عن أمله في أن "تخجل الولايات المتحدة من استخدام الفيتو ضد أي قرار أممي يهدف إلى وقف المجاعة في غزة"، مؤكداً الحاجة الماسة إلى تدخل دولي عاجل.

