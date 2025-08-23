(القناة 12) الإسرائيلية: خلافات بين المستوى السياسي والجيش حول العملية العسكرية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية بوجود خلافات بين المستوى السياسي والجيش حول الجدول الزمني للعملية العسكرية في مدينة غزة، حيث يضغط المستوى السياسي لتسريعها، بينما يشدد الجيش على ضرورة التصرف بمسؤولية وتروٍ.وبحسب القناة، فإن المنظومة الأمنية أشارت إلى مجموعة من القيود التي يجب أخذها في الاعتبار، من بينها سلامة الأسرى والجنود، إضافة إلى الحاجة لإخلاء نحو مليون فلسطيني من المدينة، والحفاظ على الشرعية الدولية للعملية.وأوضح جيش الاحتلال أن الموقف لا يرتبط بـ"مماطلة زمنية"، بل بتحضير مدروس يهدف إلى ضمان نجاح العملية وتفادي المخاطر المترتبة على استعجالها.وبالتوازي مع ذلك، تستمر النقاشات بشأن رد حركة (حماس) على الصفقة، حيث أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق وفق الشروط التي كان نتنياهو قد وافق عليها قبل شهرين، قبل أن يغير موقفه.وفي هذا السياق، شدد مسؤول بارز على أن "هناك حاجة عاجلة لإخراج الأسرى من غزة"، مؤكداً أن هذه المسألة يجب أن تكون أولوية قصوى في أي مسار تفاوضي أو عسكري.