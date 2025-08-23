إعلام الاحتلال: نتنياهو يرفض اسم "مركبات جدعون 2" ويقترح اسماً آخر بدلاً منه



ورغم تصريحات نتنياهو التي أوعز فيها ببدء مفاوضات من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب، شدد على أن أي صفقة يجب أن تكون "بشروط إسرائيل"، مما يترك الباب مفتوحا أمام رفض أي عرض لا يتناسب مع هذه الشروط.



بدورها، كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في المؤسسة العسكرية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعتزم وقف عملية "عربات جدعون-2"". مشيرة إلى أن "الانطباع السائد هو إصراره على المضي قدماً في العملية حتى نهايتها".



وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يدرك أن التراجع عن العملية سيؤدي إلى فقدان تماسك الحكومة الحالية وانهيارها، ما يجعله متمسكاً بخيار استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.



وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن القتال في غزة قد يستمر لأشهر طويلة أخرى، وهو ما يستدعي استدعاء قوات الاحتياط بشكل تدريجي لدعم استمرار العملية.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو غير راض عن اسم العملية العسكرية الجديدة للسيطرة على مدينة غزة والتي أطلق عليها "مركبات جدعون 2".وبحسب (القناة 13) الإسرائيلية، فإن رفض نتنياهو يعود إلى أن اسم العملية في مرحلتها الأولى لم يلق صدى إيجابيا لدى الجمهور لذلك يسعى رئيس الوزراء إلى تبني اسم جديد للعملية ويقترح اسم "القبضة الحديدية".