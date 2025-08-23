منظمات دولية: إسرائيل تستخدم المساعدات وسيلة لتهجير وتجويع سكان غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة فورنسيك ومؤسسة السلام العالمي أن إسرائيل قامت منذ مارس الماضي بتفكيك نظام المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفرضت بدلاً منه نموذجاً عسكرياً يسيطر على عملية توزيع الإمدادات.وأشار المنظمات في تقرير لها إلى أن نهج الجيش الإسرائيلي في التعامل مع المساعدات داخل القطاع يكشف عن سياسة تهدف إلى التهجير القسري للسكان، عبر إعادة تركيزهم في مناطق لا تدعم الحياة المدنية.وأضافت المنظمتان أن إسرائيل تعتمد برنامج تجويع ممنهج في غزة، وتستخدمه كوسيلة لتدمير النظام الاجتماعي للسكان، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.ووفق التقرير، فإن سيطرة الجيش الإسرائيلي على المساعدات تعكس إستراتيجية مدروسة لإضعاف السكان المدنيين، وإجبارهم على النزوح نحو مناطق غير قابلة للحياة.كما وثقت المنظمتان تحققاً من 58 استهدافاً نفذه الجيش الإسرائيلي ضد مدنيين كانوا يطلبون المساعدات، ما يشكل دليلاً إضافياً على استخدام الإمدادات كأداة عسكرية في الحرب على غزة.