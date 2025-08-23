غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للنار ودخول المساعدات إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الكلمات تكاد تنفد لوصف جحيم غزة، لكن كلمة جديدة أضيفت إلى هذا الوصف وهي "المجاعة"، مؤكداً أن ما يحدث في القطاع ليس لغزاً بل كارثة من صنع الإنسان.وأضاف غوتيريش أن المجاعة في غزة تمثل اتهاماً أخلاقياً وفشلاً للبشرية جمعاء، مشدداً على أن الأمر لا يقتصر على نقص الغذاء فقط، بل يعكس انهياراً متعمداً للأنظمة الأساسية اللازمة لبقاء الإنسان.وأشار إلى أن سكان غزة يتضورون جوعاً، والأطفال يموتون، في وقت يفشل فيه من تقع على عاتقهم مسؤولية التصرف، لافتاً إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي.وأوضح الأمين العام أن من بين هذه الالتزامات واجب ضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى سكان قطاع غزة، مؤكداً أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع دون عقاب.وشدد غوتيريش على الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، إضافة إلى ضمان وصول إنساني كامل ودون قيود إلى القطاع.