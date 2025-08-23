مسؤول أمني إسرائيلي: (حماس) لا يزال لديها نحو 20 ألف مقاتل





وقال إنه "لو كان حزب الله هو من نفذ هجوم السابع من أكتوبر، لكان الجيش الإسرائيلي ما زال في بيروت حتى اليوم".



وأوضح المسؤول أن الإستراتيجية الحالية في غزة تقوم على مبدأ استمرار الحرب، مشدداً على أن "الحرب هي الإستراتيجية"، وهو ما يخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقد يفيد الائتلاف الحكومي، لكنه لا يخدم أي طرف آخر.



وأضاف أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين شهد تصاعداً كبيراً في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن حجم الاعتداءات ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري.



وبحسب المعطيات التي أوردتها المجلة، ارتفع معدل أحداث عنف المستوطنين من أقل من 90 حادثة شهرياً في مطلع عام 2025 إلى أكثر من 200 حادثة شهرياً حالياً.





رام الله - دنيا الوطنذكرت مجلة (ذا أتلانتيك) الأميركية، نقلاً عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن حركة (حماس) ما زال لديها نحو 20 ألف مقاتل في قطاع غزة.