(معاريف): نتنياهو مصرّ على عملية "عربات جدعون 2" حتى النهاية

رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في المؤسسة العسكرية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعتزم وقف عملية "عربات جدعون-2"". مشيرة إلى أن "الانطباع السائد هو إصراره على المضي قدماً في العملية حتى نهايتها".

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يدرك أن التراجع عن العملية سيؤدي إلى فقدان تماسك الحكومة الحالية وانهيارها، ما يجعله متمسكاً بخيار استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن القتال في غزة قد يستمر لأشهر طويلة أخرى، وهو ما يستدعي استدعاء قوات الاحتياط بشكل تدريجي لدعم استمرار العملية.

