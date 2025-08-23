(أونروا): يمكن وقف المجاعة في غزة بإدخال المساعدات فوراً

رام الله - دنيا الوطنأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن وقف المجاعة في مدينة غزة ممكن عبر إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق فورا.وقالت الوكالة، في تصريح مقتضب عبر صفحتها على منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "وقف الكارثة الجارية، يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا.وأشارت إلى أن مستودعاتها في الأردن ومصر ممتلئة بما يكفي من الغذاء والدواء والمواد الصحية لتعبئة 6 آلاف شاحنة.وشددت على ضرورة سماح إسرائيل بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة فورا.