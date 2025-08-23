شهداء وإصابات جرّاء قصف الاحتلال لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع





وأضاف أنه استقبل شهيدين و26 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر قصف الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقاطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، وتم تحويل 9 إصابات إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج.



رام الله - دنيا الوطناستشهد 19 مواطنا وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهاد 17 مواطناً بينهم ستة أطفال ورضيعة، وإصابة آخرين.وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.وقال مستشفى العودة، إن عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف طائرات مسيّرة لجيش الاحتلال شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع.